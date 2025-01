Metropolitanmagazine.it - Maltempo in Toscana e Liguria. Bomba d’acqua a Firenze, crollato un muro a Genova

L’ondata diha colpito sia la, che la. Nelle due cittàinfatti partite operazioni di salvataggio, che coinvolgono anche le zone vicine ai fiumi. Nei centri cittadini si fermano anche i tram, mentre sono parecchi i disagi registrati per il traffico. In Lunigiana oltre 216 mm di pioggia in 24 ore, mentre il fiume Bisenzio ha superato la prima soglia di riferimento all’idrometro di San Piero a Ponti. Si è comunque registrata una lenta diminuzione durante la mattinata., colpiteregistrato il crollo di undi contenimento, caduto su via dei 5 Santi. In corso gli scavi per escludere la presenza di persone al di sotto delle macerie. Sul posto anche un escavatore, per rimuovere più velocemente la terra scivolata sulla strada.