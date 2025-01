Tvzap.it - Maltempo, frane e smottamenti in Italia: crolla muro sulle auto

in– Ilcontinua a flagellare l'. Previsioni meteo avverse anche oggi martedì 28 gennaio 2025, su ben tre regioni: Liguria, Toscana ed Emilia Romagna. La Protezione Civile ha diramato per questi territori allerta meteo rossa e arancione. Si è deciso di chiudere le scuole a scopo precauzionale. Non si contano lee glinelle ultime ore. Sotto osservazione i fiumi. innell'centro-settentrionale. In affanno Liguria, Toscana ed Emilia Romagna, dove la Protezione civile ha diramato allerta meteo rossa e arancione.