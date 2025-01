Agi.it - Maltempo, bomba d'acqua a Firenze e frane in Liguria

AGI - Una pesante ondata dista investendo molte aree d'Italia. In molte località del Paese il risveglio è stato con neve,e mareggiate. Nel migliore dei casi, strade allagate. Tra le regioni più colpite la, dove uno smottamento ha causato poco dopo le 5 di questa mattina, una grossa frana che si è abbattuta sulla statale 35 dei Giovi, nell'entroterra di Genova, coinvolgendo anche una vettura in transito. I vigili del fuoco di Busalla hanno provveduto a soccorrere la persona alla guida, rimasta ferita, e a consegnarla alle cure del 118. Da ore è scattata l'allerta arancione sul centro della, mentre è rossa sul Levante. La strada statale 65 "della Futa" è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Vaglia (km 15) nella Città Metropolitana di, dove le abbondanti piogge che stanno interessando l'area hanno causato l'esondazione di un torrente e la colata di fango e detriti sul piano viabile.