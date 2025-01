Ilrestodelcarlino.it - "Mai più fascismo e indifferenza". L’appello del sindaco Daviddi

"Mai più odio. Mai più. Mai più". Ad affemarlo è ildi Casalgrande Giuseppein occasione del giorno della memoria. Ieri mattina si è tenuta, in piazza Martiri della Libertà, la cerimonia dell’alzabandiera. In collaborazione con Anci e il gruppo alpini di Casalgrande, assieme a, gli assessori e consiglieri, erano presenti le autorità civili, religiose e militari.ha sottolineato che il"non è nato solo dalla violenza brutale, ma si è insinuato gradualmente nella società, alimentato da gesti e parole che inizialmente potevano sembrare inoffensive o banali. Un saluto, una mano alzata, una frase di disprezzo. Siamo tentati di ignorare questi segnali, di considerarli come episodi di ‘goliardia’, ma dobbiamo chiederci: dietro a questi gesti, a queste parole, che seme di odio sta crescendo? Uno che, come la storia ci insegna, può germogliare in un terreno fertile, fatto di, violenza e disumanità".