Spazionapoli.it - “Lookman-Napoli, stanno trovando l’accordo”: bomba di Auriemma, coinvolto anche un altro giocatore

Calcionotizie – Ademolae gli azzurri: lalanciata in questi minuti dal giornalista, che svela i contatti tra il club di De Laurentiis e l’Atalanta, è davvero sorprendente.Le prossime ore per ilcalcio saranno molte movimentate e le ultime notizie parlano di un club alla finestra per cercare di mandare in porto gli obiettivi principali di questa sessione di mercato. La questione principale è legata al sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, che in questa sessione di calciomercato si è accasato al Paris Saint Germain e il direttore dell’area sportiva del club azzurro, Giovanni Manna, è al lavoro per cercare di dare quanto prima ad Antonio Conte l’erede ideale.I nomi più caldeggiati in questi ultimi giorni sono quelli di Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi, con tutte le difficoltà del caso.