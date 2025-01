Lanotiziagiornale.it - L’obiezione di coscienza è ecologica, ora lo dice anche una sentenza

In un’epoca in cui la crisi climatica è ormai una realtà tangibile, con eventi meteorologici estremi che si susseguono a ritmi sempre più serrati, la storia di Gianluca Grimalda, ricercatore italiano licenziato per essersi rifiutato di prendere l’aereo, assume un significato simbolico e giuridico di enorme portata. Ladel tribunale di Kiel, in Germania, che ha riconosciuto il diritto di Grimalda a non volare per motivi ecologici, rappresenta un precedente storico: è la prima volta che un tribunale riconosce il diritto aldinel mondo del lavoro.Un licenziamento che ha fatto storiaGianluca Grimalda, climatologo e attivista del movimento Scientist Rebellion, lavorava per il prestigioso Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) quando, nell’ottobre 2023, è stato licenziato per essersi rifiutato di tornare in aereo dalla Papua Nuova Guinea, dove stava conducendo una ricerca sul rapporto tra globalizzazione, cambiamenti climatici e coesione sociale.