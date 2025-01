.com - Lo stupefacente Teatro dei Mille Volti al Shoo Loong Kan

A Milano, dove la modernità si intreccia con la tradizione, il ristoranteKan si prepara a celebrare l’ingresso nell’Anno del Serpente con uno spettacolo che promette di lasciare il pubblico a bocca aperta. Il 28 gennaio, mentre la comunità cinese mondiale festeggia il proprio capodanno, questo angolo di Sichuan incastonato tra via Farini e il Cimitero Monumentale si trasforma in un palcoscenico per un’arte antica e misteriosa: il Bian Lian, l’Opera dei.Una tradizione secolare prende vitaQuest’arte teatrale, nata quattro secoli fa nella “Terra dai”, il Sichuan, rappresenta un matrimonio perfetto tra magia e performance artistica. Gli artisti, avin costumi dai colori vivaci e decorazioni elaborate, danzano in un vortice di movimenti ipnotici, cambiando le loro maschere in frazioni di secondo, in un gioco di prestigio che sfida la percezione degli spettatori.