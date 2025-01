.com - Livrea torna venerdì 31 gennaio con “Mistiche Vibre” un omaggio a Neffa e alla forza autentica della musica

Leggi su .com

la cantautrice che unisce poesia e sperimentazione sonora31con “” un.Lavera nasce da momenti irripetibili, da connessioni profonde tra anime affini che si fondono in suoni capaci di sfidare il tempo. È da questa visione che prende forma la versione di “” (Zona Neutrale / Takabisha Dischi “Talento Liquido” / Believe) firmata da, unrispettoso e audace al capolavoro di, trasformato in un viaggio emozionale.Tutto è iniziato durante un viaggio in auto verso il conservatorio di Rovigo, in un febbraio sorprendentemente caldo. Quel tragitto tra le lande del Polesine ha acceso l’intuizione di riarrangiare il brano, inizialmente pensato per i live. Ma la scintilla è diventata fuoco: il pezzo ha preso vita in studio, arricchendosi di sfumature e significati, fino a diventare una pietra angolare del nuovo progetto di, “Diario di scavo”.