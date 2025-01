Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2025 in DIRETTA: Odermatt in testa senza brillare

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.14 Si riparte con il norvegese Timon Haugan (-0.22).21.13incon 0.12 su Verdù e 0.16 su Favrot. L’elvetico ha realizzato appena il quinto tempo nella seconda manche. 8° De Aliprandini a 0.38, 15° Della Vite a 0.85, 20° Giovanni Borsotti a 1.39. Storicamente gli azzurri non gradiscono la neve salata, il naufragio odierno si deve quasi esclusivamente a questo. Auguriamoci di non trovarla ai Mondiali di Saalbach e, soprattutto, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.21.12 Feurstein 12° a 79 centesimi. Ne mancano 8.21.10 L’austriaco Manuel Feller è 11° a 0.77. Adesso il connazionale Patrick Feurstein (-0.16).21.09 Peggior gara stagionale per De Aliprandini, 8° a 38 centesimi. Non ha sciato male, ma ha dato sferzate troppo nette su una neve che invece andava accarezzata.