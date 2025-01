Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2025 in DIRETTA: inizia la seconda manche, subito 3 azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.48 Orecchioni secondo a 13 centesimi. Sin qui nessuno ha ancora rubato l’occhio. Ecco Simon Talacci (-0.11). Attaccherà o penserà a portare a casa qualche punticino?20.47 Per Borsotti il confronto era impari. Feurstein si porta al comando con 0.54 sull’azzurro. Tocca al francese, di chiare origini italiane, Diego Orecchioni (-0.08).20.46 1’44?74 per Borsotti, che ha trovato la nebbia nella parte centrale. Tracciato angolatissimo, si vede che lo ha disegnato l’allenatore dei francesi. Adesso l’austriaco Lukas Feurstein (-0.02).20.45ta la, in pista Borsotti. Sta nevischiando.20.43 Il primo a partire sarà Giovanni Borsotti.20.35 Attenzione ai norvegesi: su questa neve riescono a fare la differenza come pochi.20.33 A Talacci il talento non è mai mancato.