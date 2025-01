Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2025 in DIRETTA: doppietta norvegese, De Aliprandini in top15

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.30 La classifica finale della gara:Alexander Steen Olsen (Norvegia) 1’42?75Henrik Kristoffersen (Norvegia) +0.39Marco Odermatt (Svizzera) +0.60Loic Meillard (Svizzera) +0.61Stefan Brennsteiner (Austria) +0.69Joan Verdù (Andorra) +0.72Zan Kranjec (Slovenia) +0.75Thibaut Favrot (Francia) +0.76Filip Zubcic (Croazia) +0.78Atle Lie McGrath (Norvegia) +0.8021.27 Terza vittoria in carriera per Steen Olsen, la seconda indopo Soelden ad inizio stagione.21.26 Manche costellata di errori per Meillard, quarto a 61 centesimi.per la Norvegia: vince Steen Olsen davanti a Kristoffersen. Odermatt completa il podio.21.25 Eccezionale prestazione di Steen Olsen, vola in testa con 0.39 su Kristoffersen. Ve lo avevamo detto: i norvegesi vanno a nozze su questa neve.