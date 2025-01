Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2025 in DIRETTA: buona manche di Della Vite, fuori Talacci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.02 Braathen quarto a 0.24, pari merito con Radamus. Il brasiliano, in, non riesce a replicare le prestazioni eccezionali dello slalom. Tocca all’austriaco Raphael Haaser (-0.09).21.01 Radamus è quarto a 24 centesimi. Adesso il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (-0.05).20.59 Nuovo leader. Verdù rifila 0.06 a Zubcic. Gara equilibratissima, sul filo dei centesimi. Tocca all’americano River Radamus (-0.05).20.58 Zubcic è a sua volta il più veloce nella seconda frazione: è primo con 0.06 su Schwarz. E’ il turno dell’andorrano Joan Verdù (-0.03).20.57 Segnali di grande ripresa per l’austriaco Marco Schwarz. Fa segnare il miglior tempo die vola al comando con 0.51 su Maes. Adesso il croato Filip Zubcic (-0.02).20.56 Il belga Sam Maes si porta in testa con 0.