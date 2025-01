Formiche.net - L’Italia con l’Ue nella stabilità di Gaza (e del Medio Oriente)

La tregua tra Israele e Hamas rappresenta un fragile spiraglio di pace, ma l’Unione europea si trova di fronte a una sfida cruciale: quale ruolo assumere nel futuro del? Fonti diplomatiche europee sottolineano a Formiche.net la complessità dei prossimi mesi, in cui il cessate il fuoco dovrà essere consolidato per evitare nuove escalation.L’accordo – mediato due settimane fa da Qatar, Egitto e Stati Uniti – prevede la liberazione progressiva degli ostaggi israeliani e un allentamento progressivo del blocco su. Procede, ma restano forti preoccupazioni sulla possibilità di provocazioni e tensioni che potrebbero far naufragare il processo – il cui valore non riguarda soltanto il dossier in sé, ma l’intero equilibrio regionale, allungandosi con effetti più o meno diretti su progetti internazionali di estrema importanza come Imec.