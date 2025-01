Anteprima24.it - ‘L’intelligenza artificiale nella ricerca e la cura dei tumori’, all’UniFortunato l’incontro con lo scienziato Iavarone

Tempo di lettura: < 1 minutoSabato 1 febbraio alle ore 10.30 ritorna all’Università Giustino Fortunato di Benevento lodi origini sannite Antonio– Full professor dell’Università di Miami in Florida (Florida USA) – Vicedirettore Sylvester Comprehensive Cancer Center.Tema dell’importante giornata di studi “L’INTELLIGENZAE LADEI TUMORI”.Interverranno il Magnifico Rettore dell’UniFortunato Prof. Giuseppe Acocella ed il dott. Luca Milano – Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Benevento che ha patrocinato la giornata di studi che si terrà nell’Aula Magna dell’UniFortunato in via Raffaele Delcogliano, 12 a Benevento.A moderare il giornalista Alfredo Salzano – Responsabile Ufficio Stampa UniFortunato. L'articoloe ladeicon loproviene da Anteprima24.