Ilprimatonazionale.it - Lingue euroasiatiche, al via i corsi di alta formazione del polo “Unikoinè” di Oristano

Roma, 28 nov – Ilterritoriale e di orientamento “” didella SSML/Istituto di grado universitario “san Domenico” di Roma propone quattro importantidiconcernenti lee le culture. Le proposteIn particolare, si potranno studiare l’hindi e la cultura indiana (prof. ssa Eleonora Fanari), l’arabo e la cultura islamica (prof. Alessio Pinna), il cinese e la cultura cinese (prof. Eric Murtas) e la Storia e la cultura russa (prof. Andrea Oppo). Gli studenti potranno iscriversi ad un singolo modulo (costo 75,00 euro), oppure a tutti e tre (costo 200,00). Le lezioni inizieranno venerdí 07 febbraio 2025, alle ore 21:00, con il modulo relativo all’hindi ed alla cultura indiana. Isi svolgeranno in presenza presso i locali del, situati ad(Regione Sardegna) in via Cagliari, n.