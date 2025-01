Linkiesta.it - L’illusione di Meloni di salvare l’Italia dai dazi trumpiani, senza coinvolgere l’Ue

Si salvi chi può, sembra il piano B di Giorgia, convinta di salvarsi da sola se l’Europa affonda, didall’uragano Trump, daiche il capo della destra americana agita come una clava per piegare i suoi interlocutori. Il primo risultato del tycoon è stato la retromarcia del presidente colombiano Gustavo Pedro: Bogotà si riprende i migranti espulsi dagli Stati Uniti, dopo che aveva provato a chiudere i suoi aeroporti. Molto presto vedremo quanta paura avremo nel nostro Continente e come la presidente del Consiglio italiana potrà evitare di danneggiare i prodotti italiani.fa la sfinge per il momento. Ha parlato di tutto nel suo viaggio a Gedda e nel Bahrein. Non una parola su come conciliare concretamente l’interesse americano con quello dell’Unione europea.