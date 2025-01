Ilgiorno.it - Liliana Segre al Quirinale, “io bambina, emarginata e umiliata dalle leggi razziali nell’indifferenza della mia Milano”

, 28 gennaio 2025 – "Mio padre aveva deciso di scappare in Svizzera: non immaginavamo che una volta entrati là saremmo stati respinti, mi sembrava impossibile da italiana essere arrestata in quel modo. Dopo un lungo giro di prigioni in Italia arrivammo ae, con grande indifferenzacittà dove sono cresciuta, fummo caricati con violenza inaudita sui treni bestiame per Auschwitz: durante il tragitto inizialmente piangevamo, ma poi smettemmo". Così la senatrice a vita, nel corsocelebrazione per il GiornoMemoria al. ha ripercorso i momenti, tragici e traumatici,sua infanzia nella sua città. Un racconto ancora una volta traumatico, intriso di dolore e di ferite a fatica rimarginate, fatto davanti agli occhi del presidenteRepubblica Sergio Mattarella e delle alte cariche dello Stato presenti questa mattina al Colle.