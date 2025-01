Ilgiorno.it - “Liliana“ al cinema Ducale: "Odiatori? Fanno rumore. Ma noi siamo molti di più"

L’anteprima alDal Verme registrò il tutto esaurito e conquistò la standing ovation del pubblico lo scorso novembre. Un trionfo però controbilanciato dal rifiuto delOrfeo – poi tornato sui suoi passi – a proiettarlo per paura di problemi e danni. Al centro, il docufilm ““ con la testimonianza della senatriceSegre, sopravvissuta ad Auschwitz, del regista Ruggero Gabbai. Ieri più di 700 studenti delle superiori di tutti e 9 i Municipi hanno riempito le 4 sale del, in piazza Napoli, dove la pellicola è stata proiettata in contemporanea per la Giornata della Memoria: un’iniziativa lanciata dal Municipio 6, come reazione al rifiuto dell’Orfeo, che poi comunque ha accolto il film prodotto da Lucky Red e distribuito nelle ultime settimane in 260italiani, di cui 11 milanesi.