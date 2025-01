Scuolalink.it - Libriamoci 2025: la lettura ad alta voce torna nelle scuole italiane

Dal 17 al 22 febbraiosi svolgerà l’undicesima edizione di. Giornate di, un’iniziativa nazionale che coinvolgerà ledi ogni ordine e grado, dalledell’infanzia allesuperiori, in Italia e all’estero. Questa iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha come obiettivo quello di stimolare negli studenti l’amore per i libri e il piacere di leggere ad, in un’atmosfera di partecipazione attiva e creativa. Una nuova edizione, nuove date Nelcambia data e si sposta a febbraio, una scelta che risponde alle esigenze delledi inserire l’iniziativa in un periodo più adatto nel calendario scolastico. Fino ad oggi, infatti, l’evento si era svolto tradizionalmente in novembre, ma la nuova collocazione permette di allinearsi meglio con le attività scolastiche.