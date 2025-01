Ilfogliettone.it - L’IA cinese sfida l’Occidente: DeepSeek minaccia la leadership globale degli Usa

Leggi su Ilfogliettone.it

Il panoramadell’Intelligenza Artificiale (IA) sta vivendo un momento di svolta, con la Cina che si affaccia sempre più come un serio contendente allatradizionalmente detenuta dagli Stati Uniti. Al centro di questa trasformazione c’è, una startupdi IA che sta facendo parlare di sé per i suoi rapidi progressi e per il lancio di un modello open source che potrebbe ridisegnare gli equilibri del settore.: un successo inaspettatoha recentemente lanciato un modello di Intelligenza Artificiale gratuito e open source, sviluppato in soli due mesi e con un costo inferiore ai 6 milioni di dollari. Questo risultato è particolarmente significativo se confrontato con gli ingenti investimenti necessari per lo sviluppo di modelli simili da parte delle aziende statunitensi.