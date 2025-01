Digital-news.it - L’Espresso celebra 70 anni: rivoluzione digitale, archivio storico online e nuove sfide editoriali

, icona del giornalismo italiano, testimone della storia culturale e politica del Paese, simbolo di inchiesta, analisi e approfondimento,i suoi 70con un rinnovamento profondo che intreccia passato e futuro, tradizione e innovazione. Un traguardo che non è solo una valorizzazione del tempo trascorso, ma un trampolino verso nuovi orizzonti, digitali e culturali.Nell’anno di questo importanteversario,si rinnova senza mai però perdere di vista la sua anima e la sua missione originaria: raccontare il mondo con rigore, indipendenza e profondità, lasciando un’impronta nella storia del giornalismo. La volontà di innovare non è solo una risposta alle esigenze del presente, ma un impegno a costruire un’eredità ancora più forte per il futuro.L’evoluzione del brand si concretizza in un’esperienza phygital: nasce così un ecosistema multimediale che integra la solidità del magazine cartaceo con una presenzacompletamente rinnovata, pensata per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più connesso.