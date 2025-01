Ilrestodelcarlino.it - L’emozione di Sante. Sopravvissuto ai lager, compirà 101 anni a marzo: "La storia lo ha segnato"

Nella Giornata della Memoria lasfoglia le sue pagine in Prefettura ad Ancona, dove il prefetto Maurizio Valiante ieri ha conle medaglie d’onore del Presidente Mattarella a sei figli del territorio anconetano deportati neinazisti nel 1943, o ai loro familiari. Tra questi anche un superstite,Boccanera, di Loreto, che a101. Oltre a lui, lungamente applaudito, sono stati insigniti con la medaglia d’onore i familiari di Aurelio Bacolini, di Barbara, quelli di GiovLicandro, di Jesi, di Alberto Lucarini, di Jesi, di Marino Olivieri, di Numana, e di Artiode Stella, di Genga e Sassoferrato. Presenti alla cerimonia tutti i sindaci dei Comuni interessati, il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, e numerose altre autorità civili e militari. Una cerimonia sentita che tramite le storie dei testimoni di quei momenti, ha permesso di ripercorrere brevemente le mille difficoltà che hanno affrontato i cittadini e i militari di allora che furono internati nei campi di lavoro forzato dei nazisti, non solo in Germania.