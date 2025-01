Lortica.it - “Leggiamo insieme”: University of Oklahoma e Casa Pia unite nella condivisione culturale

Laofrinnova il suo impegno verso la comunità aretina con il progetto “”, ospitato presso ladi Riposo “Fossombroni”. Attraverso incontri mensili, residenti e rappresentanti dell’università statnse si riuniscono per condividere poesie e testi letterari, trasformando la lettura in un momento di dialogo inter, riflessione e arricchimento reciproco.Guidato da Charlotte Duclaux, responsabile della sede di Arezzo dellaof, il progetto ha già riscosso grande entusiasmo. Durante il primo appuntamento del 2025, il consigliere comunale con delega al sociale, Antonio Rauti, ha espresso gratitudine per un’iniziativa che sta regalando agli ospiti delladi riposo momenti die crescita.“” prevede la lettura ad alta voce di testi legati a tematiche stagionali o culturali, seguita da un dibattito tra i partecipanti.