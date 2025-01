Lanazione.it - "Legge inefficace e odiosa. Perché multare gli ultimi?"

Leggi su Lanazione.it

"Sono favorevole all’abrogazione del regolamento di Polizia urbana. Intantonon ha ottenuto risultato. Sette multe in 5 anni: sette contravvenzioni elevate e non le hanno nemmeno pagate. Ma ve lo siete chiesti? Beh è difficile, se non impossibile, far pagare una multa ad un indigente. La stessa comandante della polizia locale di Perugia, Nicoletta Caponi, ha spiegato durante la sua audizione in prima Commissione, “che nella casistica relativa all’accattonaggio, ai lavavetri e ai poveri spingitori di carrelli, risultano scarsamente efficaci sia le sanzioni che le denunce“. Osservazione che condivido. Questa è unadal punto di vista operativo ed ènel merito.prendersela con gli? Non mi piace questo atteggiamento, lo trovo inadeguato da parte di un’istituzione.