Le ruspe ai giardini Diaz: "Nuovo look entro l'estate"

"Partiamo da lunedì prossimo ai, che peravranno unvolto, poi toccherà agli altri parchi". L’assessore Paolo Renna parla dei lavori di riqualificazione che toccheranno quattro aree verdi cittadine:, Sasso d’Italia, il giardino Micheletti alle Vergini e Fontescodella. È stata recintata l’area deidove sono già arrivati i mezzi. "I giochi saranno rinnovati, miglioreremo l’area picnic e lettura. Sistemeremo la piantumazione vicino ai vialetti che saranno modificati per evitare che l’acqua ristagni e che il verde possa essere danneggiato come è successo, proprio per questa ragione toglieremo le piante ammalorate che sostituiremo con altre". E ancora. "Nell’area giochi deici sarà una pavimentazione di gomma colata e saranno rifatti i percorsi pedonali".