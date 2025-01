Sport.quotidiano.net - Lazio: un tempo contro la Fiorentina non basta, ma il finale è sfortunato

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma 27 gennaio 2025 – Un buon periodo di forma nona mettere al riparo da questi scontri diretti. Non importa quanto positivo sia il tuo momento, giocare per un solodurante queste sfide può esporti a imprevisti, per poi cadere con risultati negativi. Laaveva una grande occasione nella sfida casalingala, facendo ulteriore selezione in classifica e mettendo ancora più al sicuro il proprio quarto posto. Proprio come all'andata però i capitolini cadonola squadra di Palladino, sconfitti per 1-2, dopo aver giocato un pessimo primo, salvo poi reagire, fino ad arrivare a pochi millimetri dal pareggio nell'ultimo minuto della gara. Le reti nel primodi Adli e Beltran indirizzano la gara e con Gudmundsson i toscani arrivano a pochi passi dal tris che avrebbe chiuso la gara.