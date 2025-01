Serieanews.com - Lazio, effetto domino sul mercato: così salta tutto, a meno che…

Lavede nuovamente complicarsi un paio di trattative diche sembravano vicine alla chiusura: Baroni rischia di restarecom’è, ma non è detta l’ultima parolasul(foto: Ansa) – serieanews.comIl calcio, si sa, può essere imprevedibile, e quest’inverno lasembra esserne un perfetto esempio. Il club biancoceleste, che puntava a rinforzare la rosa per mantenere alta la competitività, si trova invece intrappolato in un complicato gioco di incastri che, al momento, sembra più vicino a farreche a portare a un risultato concreto.Nonostante diversi sondaggi e contatti, sia in entrata che in uscita, a Formello èfermo. Ma cosa sta realmente succedendo?Al centro del caos c’è l’affaire Casadei, un talento che piace molto al tecnico Baroni.