Ilrestodelcarlino.it - Lavori in corso, cambia la viabilità

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Eppur si muove" si potrebbe dire vedendo il cantiere che avanza della nuova scuola Gigli di Recanati, chiusa nel 2009 in seguito al terremoto dell’Aquila e demolita nei primi mesi del 2019. A inizio dello sanno sono partiti finalmente i, affidati all’impresa Coccia Vincenzo di Mosciano Sant’Angelo (Teramo) per la cifra totale netta di quattro milioni 927mila euro. I soldi non sono certo un problema per i, visto che a disposizione c’è la bella somma di sette milioni e 195.922 euro, di cui quasi sei milioni arrivano dalla Regione Marche (con i fondi sisma), per la ricostruzione della scuola e la sistemazione esterna dell’area, e il resto concesso come conto termico per garantire il massimo efficientemente energetico. In questi giorni la comandante della polizia municipale Gabriella Luconi, proprio in considerazione dell’avanzamento deiha firmato un’ordinanza con cui sarà sospesa, secondo necessità, la circolazione veicolare in viale Battisti, nel tratto compreso fra via Emanuela Loi e via Castelfidardo, e in via Del Donatore, tratto terminale verso il cantiere dove sarà anche vietata la sosta.