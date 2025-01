Ilrestodelcarlino.it - L’Avis di Fermignano cresce e stupisce per i suoi numeri record

diha concluso un anno straordinario, conda: 1072 donazioni, 368 donatori con almeno una donazione e 38 nuovi donatori nel 2024. Superati i dati già ottimi del 2023 (1056 donazioni), un trend costantemente in crescita dal 2017, quando le donazioni erano state 600. Un risultato frutto del lavoro costante e ben organizzato del direttivo, che durante l’anno ha organizzato iniziative per promuovere la donazione, come i trekking del donatore, un convegno, gare di pesca e gare di briscola, collaborando anche con società sportive, tramite l’installazione di striscioni promozionali, per raggiungere un pubblico più ampio. Un direttivo vicino alla conclusione, tra poco ci sarà infatti l’elezione del nuovo consiglio direttivo e delle cariche sociali. "Sono stati otto anni intensi e appaganti, due mandati durante i quali ho avuto il privilegio di presiedere un gruppo straordinario di persone – dichiara il presidente Giorgio Cancellieri –.