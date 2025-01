Iodonna.it - L'attrice e cantante ha origini messicane e la sua famiglia ha vissuto una storia simile a quelle di tanti migranti negli Usa

Ha scelto di condividere il proprio dolore per le deportazioni diStati Uniti, commuovendo milioni di fan. In un video pubblicato tra le sue Instagram Stories, poi rimosso, Selena Gomez si è mostrata in lacrime, colpita profondamente da una situazione straziante, che la tocca da vicino. L’americana ha mostrato il suo dolore per una delle questioni più discusse in questi primi giorni di presidenza Trump, facendo emergere tutta la sua empatia e il legame con le sue radici. Lo stile di Selena Gomez guarda le foto Il pianto disperato di Selena Gomez per iespulsiNel video, Selena ha espresso parole che hanno toccato il cuore di molti: «Tutta la mia gente viene aggredita, i bambini.