L'Aquila, il paradosso della chiesa mai ristrutturata in 16 anni: due progetti e due finanziamenti. Ma nessun cantiere

A Capestrano, comune delno, la messa è finita da 16. Laseicentesca di Santa MariaPace è ancora chiusa dopo i gravi dprovocati dai terremoti del 2009 e del 2016. Il problema non sono i soldi. Per entrambi i terremoti sono arrivati deiper un totale di quasi 5 milioni di euro. Se i lavori non sono mai partiti si deve ad altro: “Il tempo trascorre inesorabilmente e continua il degrado. Piccioni, volatili e ratti entrano attraverso le finestre danneggiate utilizzando il luogo sacro come fissa dimora”, ha spiegato a metà di gennaio Alfonso D’Alfonso, Presidente del Comitato popolare per la ricostruzione, parlando con AbruzzoWeb. Aggiungendo che “esiste il rischio che possano verificarsi dei cedimenti con pericolose ripercussioni sulle due arterie laterali alla”.