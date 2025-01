Lettera43.it - L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 28 gennaio 2025

Leggi su Lettera43.it

C’è grande attesa per l’apertura delle Borse europee, di Piazza Affari e delloBtp-Bund. Ieri, lunedì 27, la settimana si aperta in maniera complicata per i mercati d’Europa, salvo poi riprendersi parzialmente nel finale. Laè una di quelle che si è comportata in maniera migliore, con Milano a chiudere a -0,03%.Le quotazioni diin tempo reale1.24 – Tokyo apre in calo -0,37%In apertura il Nikkei cede lo 0,37% a quota 39,418.85. Lo yen guadagna terreno sul dollaro a 154,90 e a 161,90 sull’euro.Articolo completo:di28dal blog Lettera43