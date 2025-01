Liberoquotidiano.it - L'America di Trump vince la prima guerra dei dazi: la Colombia si arrende

Leggi su Liberoquotidiano.it

I due cavalli di battaglia di Donald, espulsione dei clandestini e tariffe doganali, hanno incrociato le loro strade tra domenica e sabato, rimarcando una volta di più le intenzioni della nuova amministrazione repubblicana. Si è trattato di un evolversi rapido dei fatti, scatenato dal rifiuto del presidenteno Gustavo Petro di accogliere due voli di rimpatrio di fronte alle voci di maltrattamento dei migranti a bordo e concluso dalla risposta della Casa Bianca che minacciavae sanzioni economiche a Bogotà. Nell'ordine dei fatti, Petro (in carica dal 2022, esponente della sinistra nazionale ed ex membro del gruppo guerrigliero M-19) domenica mattina ha accusato gli Stati Uniti di «trattare i migrantini come dei criminali» e di non aver concesso alle persone a bordo degli aerei diretti verso l'latina di recarsi in bagno e ricevere dell'acqua.