L'allarme di Confcommercio: "Caro bollette, aziende in crisi"

Grosseto, 28 gennaio 2025 – Il “energia” rischia di mettere in ginocchio le attività maremmane e a essere maggiormente penalizzate saranno gli alberghi e i grandi negozi che avranno aumenti in bolletta fino al 54%. A lanciareè l’osservatorio energia di. Lo scorso anno la spesa per energia elettrica è aumentata del 51,9% rispetto al 2019, quella del gas dell’80% con punte vicino al 100%. Dopo alberghi e grandi magazzini, ad essere penalizzati sulla bolletta dei consumi relativi alla luce seguono gli alimentari che pagano il 50% in più. Per il gas, i maggiori rincari si registrano per gli alberghi (+96,7%), i ristoranti (+88%) e i grandi negozi (+86%). “Sono dati – dice Giulio Gennari, presidente diGrosseto – che nonostante l’impegno delle imprese a intraprendere buone pratiche green per l’abbattimento dei costi (-1,5% dei consumi di energia elettrica e -18% dei consumi di gas nel 2024 rispetto al 2019), non rassicurano rispetto ai timori di una nuovaenergetica” È dunque urgente l’avvio di tavoli operativi con le Istituzioni per la definizione congiunta di soluzioni e strategie immediate per arginare il problema dei costi dell’energia e contrastare le speculazioni e le concentrazioni di profitti.