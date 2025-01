Sport.quotidiano.net - La Valsa Group che verrà. Romanò stravolge i piani

Dall’Unipol Arena di Bologna sono arrivate anche indicazioni ormai di fatto definitive sulla rosa 2025/2026 di Modena Volley. Una Modena che era molto vicina ad aggiudicarsi le prestazioni di Yuri, ma l’opposto della Nazionale italiana pare abbia scelto una nuova avventura in Russia, al Novy Urengoy, e questo ha di fatto stravolto idi una società che intendeva puntare di nuovo su Davyskiba e Gutierrez inserendo Porro come terzo incomodo, vista la cessione all’Osaka di Tommaso Rinaldi e l’acquisto del libero straniero, Luke Perry, dall’Aluron Zawiercie. Modena invece si è ritrovata a ripensare tutto, in una situazione nella quale sarebbe stato logico tenersi Rinaldi. Con questa congiuntura di mercato allasi è presentato infatti un problema che non era mai stato in agenda in questi anni, ovvero quello del numero di italiani da schierare in campo nel sei più uno: di fatto gli unici due con passaporto ‘azzurro’ nella presunta formazione titolare del prossimo anno saranno i centrali.