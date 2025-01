Lanazione.it - La University of Oklahoma alla Casa Pia con il progetto “Leggiamo insieme”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 28 gennaio 2025 – Laofdi Riposo “Fossombroni” per il”. La prestigiosa università statunitense ha rinnovato la propria vicinanza e la propria attenzione verso lo storico istituto cittadino attraverso la previsione di incontri mensili dove la lettura di poesie e testi della letteratura diventerà un’occasione di incontro, riflessione e dibattito interculturale. Ilè tenuto da Charlotte Duclaux, dirigente della sede di Arezzo dellaof, che nel primo appuntamento del 2025 è stata accolta dal consigliere con delega al sociale Antonio Rauti che ha espresso il ringraziamento e la gratitudine per un’iniziativa particolarmente apprezzata dagli ospiti delladi riposo. “” proporrà a ogni incontro la lettura ad alta voce di uno o più testi a tema con il periodo dell’anno su cui i residenti coinvolti sono poi invitati a dialogare per favorire un confronto, una riflessione e una condivisione di esperienze.