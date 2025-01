Anteprima24.it - La teca della “Quarto Savona Quindici” al Corso Garibaldi: un’iniziativa di legalità e solidarietà

Tempo di lettura: 5 minuti“La strage di Capaci non appartiene solo a Tina Montinaro o a Palermo, ma all’Italia intera”. Cittadini e soprattutto studenti sono stati coinvolti questa mattina in una manifestazione di altissimo valore civile e politico (nel senso migliore del termine): il ricordo dei MartiriMafia, Caduti nella Strage di Capaci alle porte di Palermo per una concreta testimonianza di lotta al crimine, organizzato nel segno. Ed è stato formidabile l’impatto emotivo che ha travolto quanti stamattina erano davanti al PalazzoPrefettura di Benevento ove era stata installata lacontenete i resti”, ovvero l’auto di servizio Fiat Croma in sigla ufficiale di sicurezza che in quel maledetto pomeriggio del maggio 1992 a Capaci fu distrutta da alcuni quintali di tritolo piazzati in un tunnel al di sotto dell’autostrada dagli uomini di Riina e degli altri bossmafia.