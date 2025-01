Ilgiorno.it - La Shoah ricordata coi giovani: "Impegnatevi sempre contro l’odio"

"Per ricordare lanon si deve rivolgere lo sguardo solo al passato, ma adoperarci nel quotidiano, per contrastare le logiche della discriminazione, del, della sopraffazione tra persone o gruppi di persone". A 80 anni dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, il prefetto di Pavia Francesca De Carlini ha lanciato un invito ai tantiintervenuti, insieme alle autorità, al teatro Fraschini che ha ospitato le celebrazioni del “Giorno della memoria”. "Abbiamo il dovere di fermarci e guardare in faccia alla storia - ha detto il sindaco Michele Lissia - e ricordare cosa può accadere quandoe l’ideologia, uniti all’indifferenza e all’ignoranza, prendono il sopravvento". Momento centrale della cerimonia, è stata l’orazione ufficiale tenuta da Elisa Signori, direttrice dell’Istituto pavese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, preceduta dagli interventi di Lucio Andreani, delegato Aned (associazione nazionale ex deportati) e dello studente Pietro Bernuzzi, delegato della Consulta Provinciale degli Studenti.