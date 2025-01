Ilrestodelcarlino.it - La San Nicola e l’arte culinaria: "Da noi a lezione dalle sfogline"

Cinque lezioni, da tre ore ciascuna, per imparare un’arte –- che potrebbe diventare anche un vero e proprio lavoro. È questo che offre La San, ovvero l’associazione che organizza ogni anno la Sagra del tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia, a tutti gli interessati. Nelle serate del 3, 6, 10, 13 e 17 febbraio,20 alle 23, nella sede dell’istituto scolastico Guinizelli di via Risorgimento 58, ledi La Saninsegneranno infatti a tutti gli interessati a fare la sfoglia tirata col mattarello e a produrre tagliatelle, tagliolini, quadrucci, maltagliati, tortelloni e, naturalmente, il tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia. L’iscrizione al corso costa 200 euro, comprensivi di tutto. Ogni partecipante, tra l’altro, potrà portarsi a casa tutto ciò che produce in ogni serata.