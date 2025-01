Sport.quotidiano.net - La rincorsa K Sport, ora Macerata è a tiro

Per la KMontecchio Gallo arriva la quinta vittoria consecutive e ora la vetta è lì, ad una lunghezza. L’Urbania nel derby con l’Alma Fano ritrova i tre punti e l’Urbino si accontenta, gioco forza, di un pareggio contro la quotata Osimana. La classifica vede al comando la Maceratese (42 punti) seconda la K(41) e terza il Chiesanuova (39). Il traguardo è ancora lontano e i punti in palio sono tanti (33) ma considerando che il quarto posto (occupato dal Tolentino) è distante dalla capolista di 10 punti è facile prevedere che ormai la lotta per il primo posto è ristretta a alle prime tre. A dare indicazioni più precise molto probabilmente saranno le tre giornate che vanno dalla 27esima alla 29esima quando si giocheranno Chiesanuova-K(il 23 marzo), Maceratese-Chiesanuova (30 marzo) e K-Maceratese (6 aprile).