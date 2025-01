Gossipnews.tv - La Nuova Vita di Lele Mora: Ecco Che Fine Ha Fatto!

è stato una persona di spicco anni fa, facendo da manager a personaggi importanti nel mondo dello spettacolo. Ma cheha, ex manager di spicco delle star e protagonista delle notti glamour degli anni Duemila, ha trovato unastrada nella sua. Oggi, lo si può trovare al mercato di Piazza Benefica a Torino, dove vende pellicce. Un cambiamento radicale per chi, in passato, era sinonimo di lusso e spettacolo., infatti, è passato da organizzare eventi esclusivi in Costa Smeralda a condurre unapiù semplice e a contatto diretto con la gente.Il suo passato è stato segnato da vicende giudiziarie che lo hanno portato a scontare sei anni in affidamento alla comunità Exodus di don Antonio Mazzi. Ora, però,si racconta come un uomo sereno e in pace con se stesso.