La nave Amerigo Vespucci fa tappa ad Ancona, ecco quando

, 28 gennaio 2025 - Lafaràaddal 2 al 5 aprile. L'imbarcazione più bella del mondo nel corso del Tour Mediterraneo si fermerà in 14 città in tutto. Tra le mete appunto il capoluogo marchigiano. Il tour è stato presentato al Villaggio Italia di Gedda. Le altre città in cui faràil tour sono Trieste, Venezia, Ortona, Durazzo, Brindisi, Taranto, La Valletta, Reggio Calabria, Palermo, Napoli, Cagliari, Gaeta, Civitavecchia, Livorno e Genova. Dichiarazioni di Enrico Credendino Nel corso della presentazione il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Enrico Credendino ha dichiarato: "I valori e la straordinaria perizia messi in evidenza dahanno proiettato nel mondo l'immagine migliore della marineria e dell'Italia tutta, enfatizzando la propensione e la concreta attitudine di questaa porsi quale esempio di professionalità militare e interprete della figura di ambasciatrice dell'Italia nel mondo.