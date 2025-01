Lettera43.it - La minaccia di Trump alla Colombia, che poi ha fatto marcia indietro sui migranti: «Azioni stupide portano a conseguenze»

Donaldnei giorni scorsi ha pubblicato su Truth un’immagine, generata dall’intelligenza artificiale, in cui si vede il presidente Usa vestito da gangster accanto a un cartello con la scritta “Fafo”, comunemente usato come avvertimento sulche certeporteranno a. È infatti l’acronimo di “Fuck around, find out”, espressione traducibile come: «». L’immagine, condivisa da Elon Musk su X (che ha trovato il post «stupendo»), era un messaggio al governo della, che si era rifiutato di consentire l’atterraggio sul territorio nazionale di due aerei militari statunitensi che trasportavanoappena espulsi dagli Usa.This is awesome https://t.co/WeWUeF17Gm— Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2025Il braccio di ferro suicon la, che poi haVisto il blocco ai voli dei rimpatri,aveva annunciato ritorsioni economiche nei confronti della, tra cui dazi del 25 per cento su tutte le import, destinata a salire al 50 per cento se la controversia non fosse stata risolta entro una settimana.