Ilfattoquotidiano.it - “La Juventus ha contattato Xavi”: la rivelazione dell’Equipe che getta ombre sul futuro di Thiago Motta

Nelle ultime ore, lahal’ex allenatore del Barcellonaper un “colloquio informale”. È l’indiscrezione lanciata da L’Equipe, il più autorevole quotidiano sportivo francese, secondo cui ildell’attuale tecniconon è comunque a rischio nel breve termine. Questo sondaggio viene considerato “un passo logico per un club come la Juve, che rimane alla finestra sul mercato, anche quello relativo agli allenatori“, spiega il giornale francese. Un sondaggio che quindi sarebbe rivolto semmai a giugno: è legittimo che lapensi a uncambio in panchina, se la seconda metà di stagione non dovesse rispettare le aspettative. Ma la notizia ovviamente non fa altro che destabilizzare ancora di più l’ambiente bianconero, già scosso dalla sconfitta con il Napoli, dal caso Vlahovic e dall’addio di Danilo con un velenoso messaggio rivolto proprio alla dirigenza e all’allenatore.