Ilrestodelcarlino.it - La cerimonia dei socialisti nel ricordo di Giacomo Matteotti

Partecipata, domenica a Mondolfo, dedicata al centenario dell’assassinio di(consumatosi il 10 giugno 1924), che ha visto la presenza, accanto ai rappresentanti del Psi del Comune cesanense Gaetano Vergari, Alvise Carloni e Anteo Bonacorsi, dell’ex deputato ed ex sindaco di Fano (’80-’83) Franco Trappoli, di Tiziano Busca, Massimo Seri e Boris Rapa (in foto). Con loro anche esponenti del partito di Ancona, Senigallia, Urbino, Vallefoglia e altri di Fano, compreso Aldo Darvini, che fu primo cittadino della città della fortuna dall’88 al 90. Durante ille, col vicesindaco Carlo Diotallevi che ha portato il saluto di Mondolfo, è stata scoperta una lapide posizionata sulla facciata di un edifico proprio in Largo, nel centro del paese ed è stato tracciato un profilo "del martire socialista quale propugnatore di valori di libertà, equità, giustizia fiscale e di diritto allo studio".