La Candelora non appartiene a nessuno basta inutili beghe

Tempo di lettura: 4 minutiLa lettera dalle associazioni ARCI AVELLINO, AVIONICA, CAOS, I-KEN ASP ETS, Partenio Natura e Cultura, PGR-Per Grazia Ricevuta impegnate nell’organizzazione e nella programmazione della settimana della2025. È una risposta dal basso alle dichiarazioni che in questi giorni arrivano – a mezzo stampa – dai Sindaci di Mercogliano, Ospedaletto e Summonte in merito alla Festa del 2 febbraio. “Da giorni tiene banco il botta e risposta istituzionale tra i sindaci di Mercogliano, Ospedaletto d’Alpinolo e Summonte, che avrebbero dovuto creare una sinergia tra Comuni per portare avanti la tradizione dellaa Montevergine, con tutti i suoi riti e le istanze che la caratterizzano.È il motivo per cui oggi le associazioni scelgono di prendere posizione: Arci Avellino, Avionica, Caos, I-Ken Asp Ets, Partenio Natura E Cultura, PGR-Per Grazia Ricevuta da tempo sono a lavoro, in rete, per la programmazione dal basso di appuntamenti che hanno l’obiettivo di coinvolgere la collettività in questa festa religiosa contemporanea – da sempre simbolo di incontro, rinascita, luce – attraverso momenti immaginati per superare differenze e pregiudizi, riscoprendosi comunità.