Kultart | emozione e tecnologia nei musei

Leggi su Ilfaroonline.it

Esplorare l’arte in modo completamente nuovo, trasformando la visita a un museo in un’esperienza immersiva e interattiva che fondee conoscenza: questa è la promessa di, un’app all’avanguardia che combina intelligenza artificiale (AI), reti ultraveloce 5G/6G e tecnologie di ultima generazione, aprendo nuove prospettive per il mondo museale.: innovazione al servizio della culturaGrazie all’integrazione di AI e delle infrastrutture 5G/6G,offre un’esperienza museale moderna, inclusiva e personalizzata, attraverso:? Percorsi su misura, elaborati da sofisticati algoritmi che analizzano gusti e comportamenti per proporre itinerari dedicati;? Mappe digitali interattive, progettate per facilitare la navigazione tra le collezioni in modo chiaro e intuitivo;? Guide multimediali, che includono contenuti audio, video e testuali per arricchire la comprensione delle opere d’arte;? Gamification, per rendere la visita più dinamica e coinvolgente grazie ad attività ludiche;? Accessibilità inclusiva, con strumenti multilingua, sintesi vocale e audioguide che eliminano barriere linguistiche e fisiche.