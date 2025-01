Dilei.it - Kate Middleton, l’apparizione a sorpresa con William: “Presenza significativa”

Leggi su Dilei.it

ha voluto presenziare conalla cerimonia di commemorazione nel Giorno della Memoria che quest’anno ha coinciso con l’80esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. La Principessa del Galles ha deciso all’ultimo momento di partecipare ed è stato particolarmente significativo., la decisione dell’ultimo momentoSi tratta della seconda apparizione pubblica dinel 2025, dopo quella all’ospedale in cui è stata curata, e la prima dall’annuncio della remissione del cancro. In entrambi i casi, la Principessa ha comunicato all’ultimo la sua. Una strategia che Kensington Palace sembra aver adottato in considerazione delle condizioni di salute di, non ancora del tutto ristabilita.In ogni caso, il fatto che Ladyabbia voluto partecipare, accanto a, alla cerimonia di commemorazione per non dimenticare l’orrore dell’Olocausto e fare in modo che una simile tragedia non si ripeta mai più è stato particolarmente significativo.