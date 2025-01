Juventusnews24.com - Juventus e Napoli multate dopo il big match del Maradona: ufficiale la decisione del Giudice Sportivo. Il motivo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24la partita del: ildietro ladel. Tutti i dettagliCon un comunicato, ilha ufficializzato la multa nei confronti della, del valore di 5 mila euro in seguito alla gara contro il. Multa, dal valore di 20 mila euro, anche per la società partenopea.Ilè spiegato così nella nota: «Ammenda di 5 mila euro alla alla Soc.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di 20 mila euro alla Soc.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato più volte un fascio di luce-laser sia in direzione dei calciatori della squadra avversaria sia in direzione del Quarto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art.