Calciomercato.it - Juve, giorni decisivi per Cambiaso: le ultime sull’offerta del City e l’affare Todibo | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

I bianconeri aspettano i Citizens per l’esterno italiano che può sbloccare risorse da investire immediatamente. Intanto resta aperta la pista per il centrale franceseLaresta tra le società più attive in questi ultimidi mercato. Giuntoli ha in programma di prendere un altro difensore da aggiungere a Renato Veiga, arrivato in prestito dal Chelsea in queste ore. Neiscorsi sono invece già sbarcati Alberto Costa e Kolo Muani, già in campo e a segno contro il Napoli. La settimana finale di questa sessione invernale può però ancora regalare grandi colpi, in entrata ma anche in uscita. L’ago della bilancia sarà il futuro di Andrea, che piace molto a Pep Guardiola ed è un obiettivo concreto del Manchester.Andrea(LaPresse) – calciomercato.itDell’esterno italiano, e non solo, abbiamo parlato largamente nell’ultimo approfondimento di mercato sul nostro canale Youtube con la direttrice di Calciomercato.